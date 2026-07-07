Alle prime luci dell’alba, in uno stabilimento balneare, sono state segnalate effusioni spinte tra due persone. La polizia è intervenuta sul posto e ha identificato i coinvolti. Non ci sono feriti né altre persone coinvolte. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri bagnanti presenti. Nessun dettaglio sulla natura della relazione tra i soggetti coinvolti. L’intervento ha portato al controllo e all’allontanamento di uno dei due.

Forte dei Marmi, 7 luglio 2026 – Che sia un’estate bollente già lo certificano i metereologi. Ma che alle alte temperature si accompagnino anche situazioni hot in spiaggia al mattino, nessuno avrebbe potuto prevederlo. Soprattutto il personale di un noto stabilimento balneare che quando è arrivato alle 7 ad aprire la struttura si è trovato una situazione di sesso ’a tre’ del tutto inaspettata e imbarazzante da gestire. Intervento della polizia, ma i tre fuggono. Un uomo e due donne avevano trasformato un divanetto come vero e proprio giaciglio, continuando indisturbati e incuranti dell’arrivo dei bagnini. L’uomo appariva in evidente stato di stordimento, forse al termine di una lunga serata di sballo da weekend. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effusioni spinte nello stabilimento balneare all’alba, intervento della polizia

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