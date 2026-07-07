Edizione ore 13.00 del 7 luglio
Alle 13.00 del 7 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano sul calcio e sullo sport, offrendo aggiornamenti in diretta. La trasmissione si concentra sulle ultime novità e sui principali eventi sportivi del giorno, senza commenti o analisi. La programmazione si rivolge a un pubblico interessato a ricevere informazioni precise e aggiornate sui temi sportivi di attualità.
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Edizione delle ore 13.30 del 03/07/2026
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