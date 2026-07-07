Il Burattini Opera Festival è la rassegna estiva più apprezzata dai bambini e non solo, arrivata alla 39ª edizione. È considerata un’eccellenza nel panorama pesarese, con una tradizione consolidata che si ripete ogni anno. La manifestazione si concentra sulla promozione della cultura del burattino e sulla formazione di un pubblico giovane, offrendo spettacoli che coinvolgono diverse generazioni. La manifestazione si svolge durante i mesi estivi e attira visitatori da varie zone.

È la rassegna estiva più amata dai piccoli, e non solo, ed è un’eccellenza pesarese che ha alle spalle una tradizione consolidata: quest’anno è la 39esima edizione. Da domani al 17 luglio (alle 21,30), torna il Burattini Opera Festival con sei appuntamenti in piazzale Collenuccio, a Pesaro. La formula è sempre la stessa e mette in scena rappresentazioni di qualità con burattini, marionette, pupazzi e sentimenti da godere con tutti i sensi. Accanto ai sei spettacoli il programma del Bof 2026 offre anche un laboratorio creativo gratuito proprio nel giorno di avvio del calendario, domani alle 17,30. Una curiosità: nell’appuntamento del 16 luglio, protagonista dietro le quinte uno dei più giovani burattinai d’Italia, Flavio Ferrante di vent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il Burattini Opera Festival: "Si impara da bimbi ad amare la vita"

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