Il Pietracuta ha concluso il mercato con l'acquisto del difensore Bellucci, rafforzando il reparto difensivo in vista del campionato di Eccellenza. La squadra ha così completato la rosa con un tassello importante, mantenendo l’obiettivo di competere ai vertici del torneo. La firma dell’atleta è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul contratto. Restano da definire gli altri aspetti della preparazione pre-stagionale.

Il mercato del Pietracuta batte un colpo d’alta caratura per la difesa e blinda di fatto la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La società rossoblù ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Nicola Bellucci, difensore centrale classe 1998, elemento di spessore che si appresta a vivere la sua prima avventura calcistica fuori dai confini delle Marche. Cresciuto calcisticamente nei campionati dilettantistici marchigiani, Bellucci ha costruito un percorso solido e coerente, affermandosi anno dopo anno come uno dei centrali più affidabili della categoria. Il suo esordio da senior avviene giovanissimo in Eccellenza con l’Atletico Gallo Colbordolo, dove colleziona 43 presenze e un gol in due stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Pietracuta chiude il mercato con il difensore Bellucci

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