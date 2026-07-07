La maggioranza ha criticato la pianificazione dei numerosi cantieri sovrapposti legati al progetto eBrt, accusando chi si oppone di mantenere una visione arretrata. La discussione pubblica si è concentrata sulla contrapposizione tra chi sostiene l’attuale programmazione e chi la contesta, ritenendola eccessiva o dannosa. Non sono state riportate altre posizioni o dettagli specifici riguardo alle parti coinvolte o alle motivazioni delle opposizioni.

Nella vicenda dell’eBrt colpisce soprattutto il modo in cui la maggioranza ha costruito il confronto pubblico: da una parte chi possiede la visione, dall’altra chi resterebbe prigioniero del passato. La discussione è stata così ridotta a un’alternativa quasi caricaturale tra lungimiranza e misoneismo, tra chi guarda avanti e chi rifiuta in blocco il cambiamento. È un’impostazione che evita di entrare nel merito delle critiche. In realtà il cittadino bergamasco non contesta il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile o la modernizzazione della città. Contesta una programmazione che ha sovrapposto, negli stessi mesi, i cantieri dell’eBRT, della T2, del raddoppio ferroviario verso Ponte San Pietro, del collegamento con Orio, della nuova stazione, della Gamec, oltre a sottopassi, rotatorie e asfaltature. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Ebrt, il futuro come alibi: chi contesta mette nel mirino la programmazione di troppi cantieri sovrapposti

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