Ebrt il futuro come alibi | chi contesta mette nel mirino la programmazione di troppi cantieri sovrapposti
La maggioranza ha criticato la pianificazione dei numerosi cantieri sovrapposti legati al progetto eBrt, accusando chi si oppone di mantenere una visione arretrata. La discussione pubblica si è concentrata sulla contrapposizione tra chi sostiene l’attuale programmazione e chi la contesta, ritenendola eccessiva o dannosa. Non sono state riportate altre posizioni o dettagli specifici riguardo alle parti coinvolte o alle motivazioni delle opposizioni.
Nella vicenda dell’eBrt colpisce soprattutto il modo in cui la maggioranza ha costruito il confronto pubblico: da una parte chi possiede la visione, dall’altra chi resterebbe prigioniero del passato. La discussione è stata così ridotta a un’alternativa quasi caricaturale tra lungimiranza e misoneismo, tra chi guarda avanti e chi rifiuta in blocco il cambiamento. È un’impostazione che evita di entrare nel merito delle critiche. In realtà il cittadino bergamasco non contesta il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile o la modernizzazione della città. Contesta una programmazione che ha sovrapposto, negli stessi mesi, i cantieri dell’eBRT, della T2, del raddoppio ferroviario verso Ponte San Pietro, del collegamento con Orio, della nuova stazione, della Gamec, oltre a sottopassi, rotatorie e asfaltature. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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