E Popov vince ed elimina l’Italia

Un giocatore under 19 ha superato la fase a gironi dell’Europeo, eliminando l’Italia dalla competizione. La squadra italiana under 19 si è fermata al terzo posto nel girone, raccogliendo solo 4 punti e uscendo anticipatamente. Nel frattempo, un altro giovane talento prosegue nel torneo, dopo aver vinto la propria partita e ottenuto la qualificazione. La fase a gironi si è conclusa con l’Italia a margine, mentre il giocatore qualificato continuerà la sua avventura internazionale.

Per un’Italia Under 19 deludente, che saluta l’Europeo di categoria già alla fase a gironi dopo aver raccolto solo 4 punti e terminando al terzo posto, c’è un Azzurrino che continuerà il suo cammino nella competizione. Si tratta di Bogdan Popov, il classe 2007 che ha dominato il girone con la sua Ucraina, chiudendo al primo posto a punteggio pieno: la vittoria dell’ultima giornata che ha sancito proprio l’eliminazione dell’Italia lo ha visto scendere in campo da titolare per la prima volta nella competizione, dopo che era subentrato nei due successi contro Croazia e Serbia, raccogliendo venti minuti in entrambe le occasioni. Buona prova la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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