È morto Moritz de Hadeln | fu direttore della Mostra del Cinema di Venezia Berlino e Locarno

Moritz de Hadeln è morto. Fu direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Berlino e Locarno. Nel 2002 organizzò in soli quattro mesi la prima Mostra d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La sua gestione di eventi cinematografici durò diversi anni e rimase nota per la rapidità con cui riuscì a pianificare importanti manifestazioni. La notizia è stata comunicata oggi senza ulteriori dettagli.

La sua prima Mostra d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia nel 2002 la organizzò in tempi record: quattro mesi e si gridò al miracolo. Il Leone d'Oro alla Carriera quell'anno andò al regista Dino Risi e il critico svizzero scelto dall'allora presidente della Biennale Franco Bernabè approdò al Lido per sostituire Alberto Barbera - che oggi guida nuovamente la Mostra dal 2012 - dopo mesi di polemiche e ipotesi di ogni tipo per quel posto, tra cui Quentin Tarantino e Martin Scorsese. Da tempo malato, Moritz de Hadeln, 85 anni, critico e regista, direttore di Festival come Berlino e Locarno e fondatore del Festival Vision du Réel, è morto il 4 luglio in seguito a complicazioni durante un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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