È l’estate della bandana

Durante il festival di Glastonbury dello scorso agosto, una cantante statunitense è stata vista indossare una bandana per tutta la durata dell’evento. La bandana, con motivo paisley, è tornata di moda dopo essere stata molto popolare circa vent’anni fa. Oltre alle versioni tradizionali, sono apparse anche varianti più eleganti o annodate alla vita. La scelta di indossarla ha attirato l’attenzione tra i presenti e sui social media.

Molto popolari una ventina d'anni fa, sono tornate quelle tradizionali con motivo paisley, ma anche versioni eleganti o annodate alla vita Al festival di Glastonbury dello scorso agosto la cantautrice statunitense Gracie Abrams fu notata perché indossò per tutto il tempo una bandana. Sul palco ne mise una rossa, e il resto del tempo una uguale ma blu. Da quel momento ai suoi concerti molte fan hanno cominciato a indossare a loro volta le tipiche bandane monocolore con le stampe bianche, cosiddette paisley. Non solo grazie ad Abrams, dopo essere state molto di moda tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, ultimamente le bandane hanno ricominciato a vedersi tra le celebrità e non solo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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