Il Portogallo ha vinto 1-0 contro la Spagna in un match di qualificazione mondiale. La partita si è giocata in Spagna e si è conclusa con il gol decisivo al 78’ su calcio di punizione. La Spagna ha avuto diverse occasioni per pareggiare, ma senza successo. Entrambe le squadre hanno concluso il match con dieci giocatori, dopo due espulsioni. La vittoria permette al Portogallo di mantenere il primo posto nel girone di qualificazione.

Il derby iberico è ormai uno dei grandi classici del calcio per Nazionali. Negli ultimi vent’anni, quelli in cui entrambe si sono stabilmente affermate ai vertici del calcio mondiale, Portogallo e Spagna si sono affrontate così tante volte da conoscersi quasi a memoria, anche perché i giocatori si incontrano ogni stagione anche in Champions League. Forse è proprio per questo che alla fine, ieri, ne è uscita fuori una partita brutta - una partita in cui i giocatori più attesi non sono riusciti a brillare. Di Spagna-Portogallo abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - È bastata una Spagna minore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El drama de los menores irregulares en España: El camino a la regularización

Notizie e thread social correlati

Pamela Genini, carabinieri simulano l'estumazione della bara: potrebbe essere bastata una sola personaI carabinieri di Bergamo hanno simulato l’estumulazione della bara di Pamela Genini, ipotizzando che potrebbe essere stata fatta da una sola persona.

Hacker rubano decine di profili Instagram chattando con Meta AI: per aggirare i controlli è bastata una domandaAlcuni hacker sono riusciti a ottenere l’accesso a numerosi profili Instagram di personaggi pubblici utilizzando una vulnerabilità del chatbot Meta...

Temi più discussi: Mondiali, i risultati di stanotte: avanti Spagna e Belgio, Uruguay out, storico Capo Verde; Una rete di Merino al 90' regala alla Spagna i quarti finale: Portogallo ko; A Capo Verde basta un pari per compiere una clamorosa impresa; Portogallo - Spagna (0-1) Mondiali 2026.

La Spagna piega il Portogallo nel finale, il Belgio travolge gli UsaUn gol di Merino del finale consente alla Spagna di passare il turno. Dopo le polemiche del caso Balogun, il Belgio vince 4 a 1 sugli Usa. Le due vincitrici si affronteranno nei quarti il 10 luglio a ... ilsole24ore.com

La Spagna elimina Cristiano Ronaldo: Merino beffa il Portogallo al 91'Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo con un gol al 91' e si qualifica ai quarti di finale. Tutti si aspettavano una partita divertente e piena di emozioni: la realtà ... msn.com