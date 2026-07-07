Dybala-Roma la fumata bianca è già scritta | resta solo da metterla nero su bianco

L’accordo tra Dybala e la Roma è stato raggiunto, con la firma che manca solo ufficialmente. Non ci sono più negoziati in corso, e tutto è definito sul piano contrattuale. L’unico passaggio rimasto è l’annuncio ufficiale del club, che attende di comunicare la conclusione dell’accordo.

Non c’è più nulla da negoziare tra Paulo Dybala e la Roma: l’accordo sul rinnovo è totale, e l’unico passaggio che manca è quello burocratico, ovvero l’annuncio ufficiale del club. A riportarlo è un giornalista che segue da vicino le vicende societarie giallorosse, secondo cui la fumata bianca tra l’attaccante argentino e la dirigenza capitolina sarebbe ormai una formalità. L’ultimo nodo era sui bonus. Il dettaglio che ha tenuto banco fino alle ultime ore riguardava proprio la parte variabile del contratto, quella legata ai bonus. Un aspetto che nelle trattative di rinnovo spesso si trasforma nello scoglio più insidioso, capace di far slittare intese già di fatto raggiunte sulle cifre principali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dybala-Roma, l’accordo è a un passo: ballano 500-700mila euro per la fumata biancaL'accordo tra Dybala e la Roma è vicino, con una differenza di circa 500-700 mila euro ancora da negoziare.

Leggi anche: Tuttosport – Dybala-Roma, fumata bianca vicina: intesa sul rinnovo, cifre e durata del nuovo accordo al ‘ribasso’

Temi più discussi: Dybala-Roma, fumata bianca vicina: intesa sul rinnovo, cifre e durata del nuovo accordo al 'ribasso'; Calciomercato Roma, Dybala vicino al rinnovo: attesa a giorni la fumata bianca; Dybala deluso: ecco perché e cosa succede per il rinnovo con la Roma; Dybala in chiusura, per Celik è fatta e Pellegrini più vicino: quando può arrivare l'annuncio dei tre rinnovi.

#Dybala- #Roma, fumata bianca vicina: intesa sul rinnovo, cifre e durata del nuovo accordo al 'ribasso' x.com

As Roma, sarà ancora Joya. Dybala rinnova, ora tocca a PellegriniPaulo Dybala resta alla Roma per una quinta stagione. Contratto fino al 2028 da 2,5 milioni fissi più bonus. In chiusura anche gli altri rinnovi ... romatoday.it

Dybala-Roma, fumata bianca vicina: intesa sul rinnovo, cifre e durata del nuovo accordo al 'ribasso'Il fantasista argentino avrebbe sciolto le riserve e si appresterebbe a prolungare il proprio contratto con il club capitolino: i dettagli ... tuttosport.com