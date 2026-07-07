' Due di noi' a Roma la campagna che racconta la vita con il cancro al seno metastatico

Notizia in breve

A Roma è stata presentata una campagna che racconta la vita con il cancro al seno metastatico. Al centro, un divano rosa simbolo della iniziativa, durante un evento culturale e musicale estivo. La campagna mira a sensibilizzare sull’esperienza delle persone affette, attraverso testimonianze e immagini. L’installazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando l’attenzione sulla condizione di chi vive con questa forma di cancro.