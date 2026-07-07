' Due di noi' a Roma la campagna che racconta la vita con il cancro al seno metastatico

Da iltempo.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma è stata presentata una campagna che racconta la vita con il cancro al seno metastatico. Al centro, un divano rosa simbolo della iniziativa, durante un evento culturale e musicale estivo. La campagna mira a sensibilizzare sull’esperienza delle persone affette, attraverso testimonianze e immagini. L’installazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando l’attenzione sulla condizione di chi vive con questa forma di cancro.

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Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Un divano rosa al centro di uno dei più importanti appuntamenti culturali e musicali dell'estate. È l'immagine scelta da ‘Due di noi', la campagna di sensibilizzazione promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia, che arriva al Roma Summer Fest per continuare un percorso iniziato nell'ambito delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026 per portare il tema del tumore al seno metastatico all'interno di luoghi dedicati alla socialità. Per un mese - informa una nota - il divano rosa sarà il simbolo di una nuova narrazione della malattia metastatica: non soltanto il racconto di una diagnosi e delle cure, ma di una vita che continua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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