Due bunker per latitanti nell'ex fortino dei Gionta di Torre Annunziata nelle camere segrete letto e televisore

Notizia in breve

I carabinieri hanno scoperto due bunker per latitanti all’interno dell’ex fortino del clan Gionta, a Torre Annunziata. Nei locali sono stati trovati un letto e un televisore nelle camere segrete. Durante i controlli nel “quadrilatero delle carceri”, sono stati sequestrati anche droga e armi. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.