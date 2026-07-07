Due bunker per latitanti nell'ex fortino dei Gionta di Torre Annunziata nelle camere segrete letto e televisore
I carabinieri hanno scoperto due bunker per latitanti all’interno dell’ex fortino del clan Gionta, a Torre Annunziata. Nei locali sono stati trovati un letto e un televisore nelle camere segrete. Durante i controlli nel “quadrilatero delle carceri”, sono stati sequestrati anche droga e armi. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.
Controlli dei carabinieri nel "quadrilatero delle carceri" di Torre Annunziata (Napoli): nell'ex regno del clan Gionta trovati due bunker per latitanti e sequestrati droga e armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
MICHELE ZAGARIA IL RE DEI BUNKER -LA FINE DEL CLAN DEI CASALESI
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