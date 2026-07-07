Droni misteriosi su siti nucleari e basi Nato | aumentano le incursioni russe in Europa
Tra agosto 2024 e febbraio 2026, secondo un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies (IISS), sono aumentate le presenze di droni russi su siti nucleari e basi della Nato in Europa. Si segnalano diverse incursioni non autorizzate di velivoli non identificati in aree sensibili, con tentativi di sorveglianza e raccolta di informazioni. Le autorità europee hanno registrato più di una dozzina di episodi di droni non autorizzati in questo periodo.
Un rapporto dell'International Institute for Strategic Studies (IISS) recentemente pubblicato afferma che tra agosto 2024 e febbraio 2026, velivoli senza pilota (UAV – Unmanned Air Vehicle) hanno attraversato lo spazio aereo di una dozzina di Stati membri della NATO (e dell'Irlanda), causando la ripetuta chiusura di importanti hub dell'aviazione commerciale, perturbando le operazioni militari e penetrando nel perimetro di alcune delle installazioni di difesa più sensibili d'Europa, tra cui i siti coinvolti nel programma di condivisione nucleare che ospitano le bombe a caduta libera americane B61-12 e la base francese per sottomarini lanciamissili balistici di Ile Longue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Anomalous Vegas - A Historical Overview of UFO Sightings in the Las Vegas Area
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