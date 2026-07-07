Droni misteriosi su siti nucleari e basi Nato | aumentano le incursioni russe in Europa

Notizia in breve

Tra agosto 2024 e febbraio 2026, secondo un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies (IISS), sono aumentate le presenze di droni russi su siti nucleari e basi della Nato in Europa. Si segnalano diverse incursioni non autorizzate di velivoli non identificati in aree sensibili, con tentativi di sorveglianza e raccolta di informazioni. Le autorità europee hanno registrato più di una dozzina di episodi di droni non autorizzati in questo periodo.