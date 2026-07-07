Dramma sulla provinciale ad Abbadia San Salvatore | un anziano muore nel frontale fra due auto

Da corrieretoscano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente frontale tra due auto si è verificato questa mattina lungo una strada provinciale nel territorio di Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di età avanzata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’automobilista deceduto. La Polizia stradale ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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ABBADIA SAN SALVATORE – Una tragedia della strada si è consumata nella tarda mattinata di oggi (7 luglio) nel territorio di Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata. Un violentissimo scontro frontale tra due automobili lungo la strada provinciale 18 è costato la vita a un anziano di 81 anni. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 11,30. L’impatto tra i due veicoli è stato talmente violento da non lasciare scampo all’81enne, per il quale i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una giovane donna di 24... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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