Abbadia San Salvatore | muore nello scontro con un’altra auto ferita una ragazza

Notizia in breve

Un uomo di 81 anni è morto e una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto oggi sulla strada provinciale 18 ad Abbadia San Salvatore. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’81enne è deceduto. La ragazza è stata trasportata in ospedale con ferite non gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.