Abbadia San Salvatore | muore nello scontro con un’altra auto ferita una ragazza
Un uomo di 81 anni è morto e una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto oggi sulla strada provinciale 18 ad Abbadia San Salvatore. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’81enne è deceduto. La ragazza è stata trasportata in ospedale con ferite non gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.
ABBADIA SAN SALVATORE (SIENA)- Incidente mortale oggi, 7 luglio 2026, sulla strada provinciale 18 ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Un di 81 anni è deceduto mentre una ragazza di 24 anni è rimasta ferita nello scontro fra le rispettive auto. E’ accaduto poco prima delle 12. Sul posto l’automedica di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scontro tra due auto, muore un uomo di 81 anni. Ferita una 24enne
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