Dove vedere Sinner e Brasile-Norvegia | lo sport in tv di domenica 5 luglio

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 5 luglio 2026, i Mondiali FIFA 2026 proseguono con partite in diretta tv. Nel pomeriggio sono in programma gli Europei Under 19, mentre la sera si disputano le partite di calcio maschile e femminile. Tra gli eventi in programma ci sono la partita di Sinner nel torneo di tennis e il match tra Brasile e Norvegia nel torneo mondiale di calcio. La programmazione televisiva include diverse fasce orarie dedicate agli eventi sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 5 luglio 2026 continuano le emozioni dei Mondiali FIFA 2026. Dopo gli Europei Under 19 nel pomeriggio, oggi vanno in scena i match Brasile-Norvegia, in prima serata anche in chiaro su Rai 1, e Messico-Inghilterra nella nottata: dopo il tira e molla sull'orario, il fischio d’inizio allo Stadio Azteca resta fissato alle 2 del mattino, ora italiana. Leggi anche: Chi sono i calciatori più sexy dei Mondiali 2026? La classifica di Vogue Usa 17 - Calcio, Europei Under 19: Ucraina-Italia, Rai Sport e RaiPlay 17 - Calcio, Europei Under 19: Serbia-Croazia, Uefa.tv 22 - Calcio, Mondiali: Brasile-Norvegia, DAZN, Rai 1 e RaiPlay 2 - Calcio, Mondiali: Messico-Inghilterra, DAZN Quella di domenica 5 luglio sarà un'altra ricca giornata di tennis da Londra con gli ottavi di finale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

dove vedere sinner e brasile norvegia lo sport in tv di domenica 5 luglio
© Gazzetta.it - Dove vedere Sinner e Brasile-Norvegia: lo sport in tv di domenica 5 luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Doppio HAALAND per la qualificazione | Norvegia-Senegal 3-2 | FIFA World Cup | DAZN Highlights

Video Doppio HAALAND per la qualificazione | Norvegia-Senegal 3-2 | FIFA World Cup | DAZN Highlights

Notizie e thread social correlati

Dove vedere Sinner-Kecmanovic, Brasile-Giappone e tutto lo sport in tv del 29 giugnoLunedì 29 giugno 2026 si disputano le partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali in Nord America, tra cui Brasile-Giappone, Germania-Paraguay e...

Dove vedere Sinner a Wimbledon: tutto lo sport in tv del 1º luglioMercoledì 1º luglio si giocano i sedicesimi di finale dei Mondiali Fifa 2026, con 16 nazionali eliminate finora.

Temi più discussi: Dove vedere Sinner e Brasile-Norvegia: lo sport in tv di domenica 5 luglio; Dove vedere in tv Brasile-Norvegia, ottavi di finale del Mondiale; Segui Brasile-Norvegia: dove vederla, formazioni e quote; Pronostico Brasile-Norvegia: dove vederla e probabili formazioni. Super scontro Vinicius-Haaland.

brasile norvegia dove vedere sinner eBrasile-Norvegia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo realeBrasile e Norvegia scendono in campo nel New Jersey per contendersi l'accesso ai quarti di finale di Coppa del Mondo. Reduce dalla rimonta sul Giappone, la Selecao punta a tornare sul tetto del mondo ... tuttosport.com

brasile norvegia dove vedere sinner eDove vedere Brasile-Norvegia in tv e streaming: canali, data, orario, formazioniDove vedere Brasile-Norvegia in TV e in diretta streaming? Tutto quello che devi sapere: canale, orario di calcio d'inizio e informazioni sulla partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web