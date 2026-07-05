Dove vedere Sinner e Brasile-Norvegia | lo sport in tv di domenica 5 luglio

Domenica 5 luglio 2026, i Mondiali FIFA 2026 proseguono con partite in diretta tv. Nel pomeriggio sono in programma gli Europei Under 19, mentre la sera si disputano le partite di calcio maschile e femminile. Tra gli eventi in programma ci sono la partita di Sinner nel torneo di tennis e il match tra Brasile e Norvegia nel torneo mondiale di calcio. La programmazione televisiva include diverse fasce orarie dedicate agli eventi sportivi.

Domenica 5 luglio 2026 continuano le emozioni dei Mondiali FIFA 2026. Dopo gli Europei Under 19 nel pomeriggio, oggi vanno in scena i match Brasile-Norvegia, in prima serata anche in chiaro su Rai 1, e Messico-Inghilterra nella nottata: dopo il tira e molla sull'orario, il fischio d’inizio allo Stadio Azteca resta fissato alle 2 del mattino, ora italiana. Leggi anche: Chi sono i calciatori più sexy dei Mondiali 2026? La classifica di Vogue Usa 17 - Calcio, Europei Under 19: Ucraina-Italia, Rai Sport e RaiPlay 17 - Calcio, Europei Under 19: Serbia-Croazia, Uefa.tv 22 - Calcio, Mondiali: Brasile-Norvegia, DAZN, Rai 1 e RaiPlay 2 - Calcio, Mondiali: Messico-Inghilterra, DAZN Quella di domenica 5 luglio sarà un'altra ricca giornata di tennis da Londra con gli ottavi di finale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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