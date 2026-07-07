L’articolo evidenzia come le decisioni sulla transizione ecologica siano influenzate dal denaro, considerato l’unico elemento in grado di motivare gli elettori. Viene sottolineato che l’apatia e l’astensionismo prevalgono, spesso alimentati da promesse elettorali fatte e poi non mantenute. La retorica politica si basa su promesse che sembrano non essere più credibili, rafforzando il disinteresse e la sfiducia tra gli elettori.

Il borsellino. Sempre quello. Il solo che smuove l’elettore. Vince l’apatia. E l’astensionismo. Quel prometto e poi ‘non’ mantengo, formuletta astuta usurata dal tempo. Il contrasto al caro bollette, quindi l’indipendenza energetica, è al primo posto tra le priorità degli italiani. E la competitività al terzo anche se ha molto da spartire con l’energia. Collegata al rafforzamento infrastrutturale per consolidare la posizione dell’Italia nel mondo. Lo leggiamo sfogliando lo studio di Eurobarometro pubblicato dal Parlamento europeo. Che segnala molta più incertezza e pessimismo da noi che nel resto del mondo. Così stando le cose siamo rimasti... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dove va la transizione ecologica. L’opinione di Guandalini

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