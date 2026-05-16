Draghi la solitudine dei numeri uno L’opinione di Guandalini

Durante il conferimento del premio internazionale Carlo Magno, Mario Draghi ha pronunciato un discorso rivolto all’Europa, che però non ha portato a misure concrete sul momento. L’intervento ha suscitato diverse reazioni e commenti, tra cui quello di Guandalini, che ha analizzato la situazione e le sfide attuali del leader. La scena pubblica di Draghi si caratterizza spesso per discorsi e dichiarazioni che, a distanza di tempo, non sempre si traducono in azioni pratiche immediate.

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L’ennesimo discorso di stimolo all’Europa di Mario Draghi, in occasione del conferimento del premio internazionale Carlo Magno, rimarrà sospeso nell’aria, privo di attuazione immediata. Nemmeno fra dieci o vent’anni ne vedremo l’alba. L’ex Presidente della Bce elenca le stesse proposte – le abbiamo commentate spesso su formiche.net – da quando fu incaricato da Bruxelles, con Enrico Letta, a stilare un piano di rilancio del Vecchio Continente. Il copione prevede, sul momento, lodi e applausi da ogni parte, politica e istituzionale, e appena un istante dopo saluti e abbracci, in attesa del prossimo intervento. Draghi essenzialmente certifica l’inadeguatezza d’azione dell’Europa a ventisette stati. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Draghi, la solitudine dei numeri uno. L’opinione di Guandalini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La solitudine dei numeri uno. McCartney dalla fine dei Beatles ai WingsBisogna essere addentro alla parabola beatlesiana per godere del racconto di “Paul McCartney: Man on the Run”, doc appena uscito su Amazon Prime che... Per la prima volta a memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme. Mario Draghi. L'ex premier, con quella frase, allude alla nostra solitudine di italiani ed europei x.com Draghi al Premio Carlo Magno: L’Europa deve adottare un federalismo pragmatico per affrontare la solitudine geopolitica e rafforzare la sua autonomiaMario Draghi, premiato con il Carlo Magno, chiede all'Europa di rispondere in modo più assertivo alle sfide globali con un federalismo pragmatico e investimenti strategici. lamilano.it Cosa vuole fare davvero Mario Draghi contro la solitudine dell'EuropaFederalismo pragmatico e intelligenza artificiale: così SuperMario vorrebbe rompere l'isolamento del Vecchio continente, stretto nella morsa di Cina e Stati Uniti. All'orizzonte c'è un suo ritorno i ... today.it