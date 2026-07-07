Ogni anno più di 200.000 docenti e personale Ata lavorano con contratti temporanei nella scuola. Il sindacato Anief ha richiesto di istituire per legge un doppio canale di reclutamento che favorisca l'assunzione diretta di tutti i precari. Inoltre, si chiede di garantire ai lavoratori con contratti a termine la stessa parità di trattamento rispetto ai colleghi già stabilizzati. La proposta mira a superare le attuali limitazioni nelle assunzioni e a favorire una stabilizzazione più ampia del personale.

Ogni anno più di 200.000 tra docenti e personale Ata lavorano nella scuola con contratti a termine. Il sindacato Anief chiede una svolta netta: introdurre per legge il doppio canale di reclutamento e riconoscere ai precari la stessa parità di trattamento dei colleghi già di ruolo. L'obiettivo è chiudere una stagione di abusi che dura da decenni ed evitare nuove sanzioni all'Italia.Oltre 200.000 supplenti ogni anno nella scuolaIl numero dei supplenti scuola resta bloccato da tempo. Anche per il prossimo anno saranno più di 200.000 i docenti e gli Ata assunti a termine, un dato che il sindacato definisce ormai strutturale. Per Anief non si tratta di un'emergenza passeggera ma di una precarietà cronica, usata per coprire posti di fatto stabili. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Doppio canale di reclutamento: oltre 200.000 supplenti attendono la stabilizzazione, Anief chiede le assunzioni per tutti

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