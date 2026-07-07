Daniele Orsato è stato nominato come nuovo designatore degli arbitri per la Serie A e Serie B. La decisione è stata approvata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha ufficializzato i nuovi vertici degli organi tecnici nazionali. La nomina segue le dimissioni del precedente responsabile.

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. La nomina è stata approvata dal Comitato Nazionale dell’ Associazione Italiana Arbitri, che ha definito i nuovi vertici degli organi tecnici nazionali. Il 50enne veneto prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Milano che lo vede indagato. Nell’ultima parte della scorsa stagione il suo incarico era stato svolto ad interim da Dino Tommasi. La scelta di Orsato era stata proposta dal direttore tecnico Domenico Messina e arriva dopo appena una stagione alla guida della Commissione Arbitri Nazionale di Serie C. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo Rocchi arriva Daniele Orsato: cambia la guida degli arbitri di Serie A

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