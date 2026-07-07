Dopo i lavori di Open Fiber, si evidenzia la necessità di sistemare meglio molte strade nel territorio. Sebbene i cantieri non siano gestiti direttamente dall’ente, sono stati fatti diversi incontri con i responsabili dell’azienda per ottenere aggiornamenti e sollecitare i ripristini. La questione riguarda principalmente il ripristino delle strade danneggiate durante le operazioni di posa della fibra ottica. Non sono stati indicati tempi precisi per i lavori di sistemazione.

"Nonostante i lavori non siano diretti dall’ente, ci siamo interfacciati varie volte con i responsabili di Open Fiber sia per aggiornarci sui lavori, sia per i ripristini dei luoghi, perché in molti punti del territorio devono essere sistemate molto meglio le strade. Attendiamo tutto il mese di luglio per vedere le ultime sistemazioni". Lo ha reso noto la sindaca Simona Rossetti, a proposito dei lavori relativi alla posa della fibra ottica attualmente in corso che starebbero creando qualche grattacapo. Si tratta di un cantiere a cura di Open Fiber,che rientra nel progetto "Italia 1 Giga". L’amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha fatto sapere che a oggi sono stati stesi 6 chilometri di fibra a lunga percorrenza e 3 chilometri in micro-trincea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo i cantieri di Open Fiber: "In molti punti del territorio strade da sistemare meglio"

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