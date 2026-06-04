Un'anziana è stata trovata senza vita in casa, in una pozza di sangue, nella giornata di martedì 2 giugno a Molvena di Colceresa. Il figlio ha dato l'allarme dopo aver trovato il corpo. Le forze dell'ordine stanno indagando per omicidio colposo. La scena del delitto si trovava nell'abitazione dell'anziana, ancora da chiarire le cause della morte. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali responsabilità o circostanze.

COLCERESA (VICENZA) - Anziana trovata morta in un lago di sangue nella casa in cui viveva. È accaduto nella giornata di martedì, 2 giugno, a Molvena di Colceresa dove una 92enne è stata trovata senza vita nell'abitazione. A fare la scoperta è stato il figlio della vittima, che ha subito lanciato l'allarme ai sanitari. I soccorsi, però, una volta intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Le indagini Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Bassano del Grappa. Date le circostanze della morte dell'anziana, la procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l'autopsia, nonostante sul corpo della vittima, a un primo esame, non siano state rilevate ferite esterne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Trovata senza vita in casa in una pozza di sangue: l'allarme lanciato dal figlio. Si indaga per omicidio colposo

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TROVATO SENZA VITA IN UNA POZZA DI SANGUE, E' GIALLO A CAVAZZALE | 02/04/2026

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