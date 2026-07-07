divieto delle bustine monodose ma sarebbe meglio lasciar scegliere

A partire da agosto, sarà vietato l’uso di bustine monodose di condimenti e salse in bar e ristoranti. La normativa prevede un percorso di eliminazione progressiva di questi contenitori, che saranno sostituiti con alternative più sostenibili. La decisione mira a ridurre i rifiuti di plastica e favorire pratiche più ecocompatibili nel settore della ristorazione. La misura entrerà in vigore dopo un periodo di transizione previsto dal decreto.

Contrordine, compagni: a partire da agosto comincerà il percorso per l’eliminazione, da bar e ristoranti, delle bustine monodose di condimenti e salse. Il divieto sarà totale, come per altre confezioni monouso, dal 1 gennaio 2030. Può apparire una piccola cosa, ma insegna molto. Le confezioni monodose si sono diffuse nel corso degli anni per ragioni essenzialmente (ma non solo) igieniche: in precedenza, sale e zucchero, maionese e ketchup venivano spesso messi a disposizione in contenitori aperti. Alle motivazioni di igiene, che hanno avuto una comprensibile accelerazione nel periodo della pandemia, si aggiungono anche altre finalità di tutela della salute: nel caso dello zucchero, nel 2004 venne fatto espresso divieto di utilizzare le zuccheriere tradizionali, perché le persone sarebbero state spinte a utilizzarne quantità maggiori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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