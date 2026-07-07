La digitalizzazione nelle scuole ha portato a una crescente pressione sul personale docente, che spesso si trova a dover rispondere a notifiche ed email anche fuori dall’orario di lavoro. Tuttavia, non rispondere a queste comunicazioni non costituisce reato. La questione della disconnessione è diventata centrale per tutelare la vita privata degli insegnanti, evidenziando la necessità di regolare l’uso delle tecnologie e dei contatti digitali durante le pause e fuori dall’orario scolastico.

La digitalizzazione pervasiva mette a rischio il benessere del personale scolastico. Diventa fondamentale regolare la vita lavorativa e tutelare la disconnessione per salvaguardare la sfera privata da continue notifiche ed email istituzionali oltre l'orario stabilito.Docenti sempre connessi? Ecco perché dire basta non è un reatoNell’era della digitalizzazione pervasiva, dove notifiche di registri elettronici, email istituzionali e messaggi su chat di gruppo non conoscono orari, il confine tra vita lavorativa e privata per il personale scolastico è diventato sempre più labile. A questa pressione risponde un istituto giuridico di crescente importanza: il diritto alla disconnessione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Disconnessione a scuola: perché per i docenti non rispondere non è un reato

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