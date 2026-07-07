Diplomazia culturale | dall’Egitto a Napoli per promuovere pace e cooperazione internazionale

Una missione istituzionale promossa da Cultura Italiae, ONG riconosciuta dall’UNESCO e presieduta da Angelo Argento, si è conclusa di recente al Cairo. L’obiettivo era promuovere la cooperazione culturale tra Italia ed Egitto. La delegazione ha partecipato a incontri e attività volte a rafforzare i rapporti culturali tra i due paesi.

Missione del Cairo: Cultura Italiae Promuove Cooperazione Culturale. IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si è recentemente conclusa la missione istituzionale di Cultura Italiae, un’ONG riconosciuta dall’UNESCO, presieduta da Angelo Argento. Questo importante viaggio al Cairo ha rappresentato un’opportunità unica per rafforzare una rete internazionale di cooperazione culturale, utilizzata come strumento di dialogo e pace. Cultura Italiae ha evidenziato come la sensibilità e la progettualità dell’Ambasciata d’Italia siano state fondamentali per il successo di questa iniziativa, la quale punta a costruire relazioni durevoli tra Italia ed Egitto. Incontri di Alta Rilevanza al Cairo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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