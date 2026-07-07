Dimaro pronta ad accogliere il Napoli in ritiro | il programma

Dimaro si prepara ad accogliere il Napoli dal 17 al 27 luglio per il ritiro precampionato estivo 2026. La località, situata nella Val di Sole in Trentino occidentale, sarà teatro delle sessioni di allenamento del team, che per la 15ª volta si radunerà in questa struttura turistica. L’arrivo della squadra è previsto a metà mese, con le prime attività programmate subito dopo l’insediamento.

Tempo di lettura: 3 minuti È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Ritiro precampionato estivo 2026 de SSC Napoli che per la 15esima volta, dal 17 al 27 luglio prossimi, animerà Dimario Folgarida, centro turistico della Val di Sole nel Trentino occidentale. Sono previsti allenamenti quotidiani, momenti di animazione dedicati ai turisti-tifosi e soprattutto due amichevoli: mercoledì 22 luglio Napoli – Arezzo e domenica 26 luglio Napoli – Carrarese, sempre con inizio alle 18.00. Sarà di fatto l’esordio agonistico di Mister Allegri sulla panchina della squadra partenopea. La macchina organizzativa sta lavorando su più fronti: per... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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