dilei lancia dilei oltre il nuovo progetto su substack dedicato a te

DiLei ha avviato su Substack un nuovo progetto chiamato DiLei Oltre, dedicato a contenuti esclusivi nel settore coaching, crescita personale e lettura. La piattaforma si rivolge a chi desidera dedicare più tempo alla lettura e partecipare a discussioni più autentiche. La pubblicazione offre approfondimenti e materiali su questi temi, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto più diretto e intimo con il pubblico.

DiLei sbarca su Substack con DiLei Oltre, un nuovo spazio dedicato a contenuti esclusivi su coaching, crescita personale e lettura. Un progetto editoriale pensato per chi vuole rallentare, leggere con più attenzione e fare parte di una conversazione più vera. Cos’è Substack e come funziona. Substack è una piattaforma indipendente di pubblicazione di articoli e podcast che permette di pubblicare contenuti che vengono inviati direttamente alle lettrici in forma di newsletter, senza intermediari algoritmici. I contenuti arrivano infatti direttamente nella casella email, quando vogliamo noi e quando vuoi tu. È possibile seguire gratuitamente le pubblicazioni che più ti interessano, lasciare commenti e interagire direttamente con chi scrive — uno spazio pensato per una lettura più lenta e intenzionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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