Segui DiLei su Google Discover i contenuti che ti interessano sempre a portata di feed
Tra gli impegni quotidiani, il lavoro e il tempo libero, può risultare difficile trovare il tempo per cercare informazioni utili o leggere contenuti che siano rilevanti. Per facilitare questa ricerca, è possibile seguire contenuti specifici attraverso Google Discover, un servizio che permette di ricevere aggiornamenti personalizzati direttamente nel feed. In questo modo, gli utenti possono avere sempre a portata di mano notizie e approfondimenti su argomenti di interesse senza dover navigare tra più fonti.
Tra gli impegni quotidiani, il lavoro e il tempo libero, non è sempre facile trovare il momento per cercare informazioni utili o leggere contenuti che possano davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. E spesso, quando nasce una curiosità o un dubbio, non è detto che si abbia il tempo di mettersi a cercare subito la risposta. Proprio per questo da oggi è possibile seguire DiLei anche su Google Discover, lo spazio personalizzato di Google che propone contenuti in base ai tuoi interessi e alle tue abitudini di navigazione: un ambiente pensato per portare le informazioni direttamente da te, senza doverle cercare attivamente. Dai...🔗 Leggi su Dilei.it
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