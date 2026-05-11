Segui DiLei su Google Discover i contenuti che ti interessano sempre a portata di feed

Tra gli impegni quotidiani, il lavoro e il tempo libero, può risultare difficile trovare il tempo per cercare informazioni utili o leggere contenuti che siano rilevanti. Per facilitare questa ricerca, è possibile seguire contenuti specifici attraverso Google Discover, un servizio che permette di ricevere aggiornamenti personalizzati direttamente nel feed. In questo modo, gli utenti possono avere sempre a portata di mano notizie e approfondimenti su argomenti di interesse senza dover navigare tra più fonti.

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Tra gli impegni quotidiani, il lavoro e il tempo libero, non è sempre facile trovare il momento per cercare informazioni utili o leggere contenuti che possano davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. E spesso, quando nasce una curiosità o un dubbio, non è detto che si abbia il tempo di mettersi a cercare subito la risposta. Proprio per questo da oggi è possibile seguire DiLei anche su Google Discover, lo spazio personalizzato di Google che propone contenuti in base ai tuoi interessi e alle tue abitudini di navigazione: un ambiente pensato per portare le informazioni direttamente da te, senza doverle cercare attivamente. Dai...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Segui DiLei su Google Discover, i contenuti che ti interessano sempre a portata di feed ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggiungi DiLei alle tue fonti preferite su GoogleOgni giorno scorriamo tante notizie, ma non sempre quelle che ci appaiono sono davvero in linea con i nostri interessi o con ciò che ci serve in quel... Leggi anche: Addio prof? La piattaforma Google che ti personalizza lo studio, ti interroga, ti crea slide narranti, un podcast e le mappe concettuali Argomenti più discussi: Aggiungi DiLei alle tue fonti preferite su Google; Un posto al sole, le anticipazioni del 4 maggio 2026: Stella ha deciso da che parte stare; Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 maggio 2026: Raffaele trema davanti alla proposta di Otello; Un posto al sole, le anticipazioni del 5 maggio 2026: cresce la passione tra Alberto e Anna. Segui DiLei su Google Discover, i contenuti che ti interessano sempre a portata di feedTra gli impegni quotidiani, il lavoro e il tempo libero, non è sempre facile trovare il momento per cercare informazioni utili o leggere contenuti che possano davvero fare la differenza nella vita ... dilei.it