Dietro le bandiere i dubbi dell’America Il racconto di Zecchini

Gli Stati Uniti hanno celebrato il 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, firmata 250 anni fa per ribadire l’uscita dalla corona britannica. La data ricorda il passaggio dalla colonizzazione alla creazione di uno stato sovrano, con le colonie che si opponevano alle tasse imposte dalla Gran Bretagna per coprire le spese della Guerra dei Sette Anni. La cerimonia si è svolta con celebrazioni e discorsi ufficiali, senza menzioni di eventi o figure specifiche.

In questa giornata gli americani hanno celebrato il 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza dalla corona britannica di re Giorgio III, che intendeva far pagare ai coloni d’oltre oceano le spese della Guerra dei Sette Anni. La ricorrenza si è svolta secondo il rituale tradizionale. Nonostante la grande fanfara sulla straordinaria celebrazione dei due secoli e mezzo di democrazia liberale, in gran parte mutuata dal liberalismo inglese, la giornata ha ricalcato lo schema tradizionale, con gli unici strappi della meteorologia minacciosa ed incerta e dell’altrettanto presidente Trump. Grande affluenza di gente nel Mall, ossia il... 🔗 Leggi su Formiche.net

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