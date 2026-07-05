A dieci anni dall'incendio doloso che devastò le seggiovie di una località sciistica, i lavori per la ricostruzione sono ancora in corso. Il Comune ha accumulato circa 13 milioni di euro di debiti legati ai costi di ricostruzione e interventi di sicurezza. La riapertura delle seggiovie è prevista in un prossimo futuro, mentre un ex detenuto coinvolto nel caso uscirà dal carcere nel 2032. I lavori di ricostruzione sembrano procedere nonostante le difficoltà finanziarie e legali.

Dieci anni dopo, là dove bruciò tutto, non solo la partenza di due seggiovie ma quello che per la giustizia fu un sistema criminale, l’agognato rilancio faticosamente prende forma. Quella tra il 7 e l’8 luglio 2016 fu la notte dell’incendio doloso, a Foppolo, incendio rimasto senza colpevoli ma partendo dal quale i carabinieri della compagnia di Zogno, a cui si aggiunse la Guardia di finanza, costruirono un’indagine monstre. Oggi su quegli stessi terreni la Belmont Foppolo sta ridisegnando, per l’inverno prossimo, i tracciati di Quarta Baita e Montebello, mentre in municipio la squadra del sindaco Eli Pedretti e il commissario Andrea Iannotta provano a spingere il Comune fuori dal guado di un dissesto da 16 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Foppolo a dieci anni dall'incendio doloso: il cantiere per rifare le seggiovie e i 13 milioni di debiti del Comune. Berera uscirà dal carcere nel 2032

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