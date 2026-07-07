I Deep Purple stanno preparando il loro nuovo album intitolato Splat!. Sul tavolo di un hotel milanese, ci sono vinili e CD appena stampati, con copertine fresche di stampa e versioni speciali. L’album sembra pronto per essere distribuito, mentre i membri della band continuano a lavorare sulla musica. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’attesa per il nuovo disco è palpabile.

Sul tavolo del cocktail bar di un hotel milanese sono allineati i vinili e i cd di Splat!, il nuovo album dei Deep Purple. Copertine appena stampate, edizioni speciali, il profumo inconfondibile di un disco che sta per arrivare nei negozi. Nell’era delle playlist e dagli algoritmi, quei supporti fisici sembrano quasi un atto di resistenza culturale. Del resto, i Deep Purple sono sempre stati questo: una band capace di attraversare le mode senza lasciarsi travolgere. Seduto accanto a quelle copie fresche di stampa c’è Ian Paice, 78 anni, batterista, unico membro presente in ogni singolo capitolo della storia del gruppo. Tutti gli album, tutti i concerti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Deep Purple: «Finché nascono nuove canzoni, ritirarsi non esiste»

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