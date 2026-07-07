Deadly Patient rimosso da Prime Video | questa volta l’IA è stata un flop

Da metropolitanmagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ intelligenza artificiale funziona meravigliosamente in alcuni settore e il cinema non sembra uno di questi. Un fattore importante è influenzato sicuramente dalle modalità impiegate e da quanto la sua presenza si percepisce all’interno del prodotto. Il medesimo discorso, in realtà, può essere applicato a molti contesti di intrattenimento. Questa volta, però, segnaliamo un uso dell’IA estremamente mal riuscito, tanto che Prime Video si è trovato costretto a rimuovere la pellicola dalla propria piattaforma. Parliamo di Deadly Patient, un thriller del 2018 diretto da Rod Roberts. Quali saranno le proteste in questo caso? L’IA è un ottimo strumento, ma per Deadly Patient l’esito è stato differente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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