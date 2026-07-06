Nel giorno della presentazione delle maglie del Centenario, De Laurentiis parte dallo stadio del Napoli e arriva a una riflessione amara sull’Italia. Alla domanda sulla prima pietra dell’impianto, risponde: “Se non troverò ostacoli burocratici, immagino di sì”. Ma è la premessa a diventare titolo: “Questo è un paese molto strano, dove i politici fanno politica guardando allo specchio sé stessi, e nello specchio poche volte appaiono i cittadini”. De Laurentiis, dallo stadio del Napoli all’invidia: “In Italia lacci e lacciuoli”. Il presidente spiega perché guarda all’America: “C’è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia c’è una grandissima invidia per il successo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Laurentiis e la stoccata all’Italia: “Qui il vero sport è l’invidia per chi ha successo. In America, invece, lo rispettano”

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