Proteste di animalisti a Napoli contro il disegno di legge sulla caccia. Alcuni manifestanti hanno mostrato riproduzioni di muso di orso, cinghiale e lepre, mentre altri tenevano cartelli con scritte come «Cacciatori assassini», «Fermiamoli» e «Caccia uguale morte». Il governo è stato invitato a sospendere l’iter del disegno di legge per evitare sanzioni europee. La protesta si è svolta davanti a un edificio pubblico, senza incidenti registrati.

Qualcuno teneva davanti al viso la riproduzione di un muso di un orso, di un cinghiale o di una lepre. Qualcun altro ostentava cartelli con le scritte «Cacciatori assassini», «Fermiamoli», «Caccia uguale morte». Questa mattina un centinaio di persone hanno partecipato in piazza Dante alla manifestazione promossa da Legambiente, dal Wwf, da Lipu e da altre associazioni ambientaliste o animaliste contro il disegno di legge sulla caccia varato dal governo Meloni e già approvato alla Camera. «La legge sparatutto», come è stata ribattezzata da chi ad essa si oppone, perché amplia notevolmente l’opportunità di esercitare la caccia dal punto di vista temporale, sotto il profilo dei luoghi dove si potrà sparare e delle specie cacciabili. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Ddl Caccia, animalisti in protesta a Napoli: il governo si fermi prima che l'Europa emetta sanzioni

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