dazn offre una piattaforma globale per 3ice

DAZN ha annunciato di aver firmato un accordo per trasmettere in esclusiva la lega professionistica di hockey su ghiaccio 3ICE, con sede negli Stati Uniti. La piattaforma diventa così l’emittente globale dell’evento. La lega si svolge con partite di tre contro tre e coinvolge squadre statunitensi. La collaborazione riguarda la trasmissione delle partite a livello internazionale.

DAZN ha siglato un accordo per diventare l’emittente globale di 3ICE, una lega professionistica di hockey su ghiaccio tre contro tre con sede negli Stati Uniti. Il primo evento disponibile gratuitamente su DAZN è stata la prima edizione della 3ICE World Cup, che si è svolta presso l’O2 Belfast lo scorso fine settimana, segnando il debutto di 3ICE sulla scena internazionale. Il prossimo evento previsto dall’accordo sarà la quarta stagione della 3ICE Men’s League, che si svolgerà presso la Xtream Arena di Iowa City dal 14 al 16 luglio. All’inizio di questo mese, DAZN ha ampliato il suo portfolio di sport motoristici acquisendo i diritti del TCR World Tour, il campionato mondiale di auto da turismo. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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