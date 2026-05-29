Il primo veicolo spaziale della storia umana ha una forma che ricorda una lavatrice, a differenza delle caravelle di Colombo o del trealberi Endurance di Shackleton. L’orbita terrestre è ora considerata la principale piattaforma di influenza a livello mondiale. La sua forma e funzione sono state oggetto di discussione, ma l’importanza strategica di questa posizione nello spazio è stata confermata. Non sono stati annunciati progetti di modifiche significative alla sua struttura, né dichiarazioni ufficiali su nuove funzioni.

Nulla a che vedere con il fascino delle caravelle di Colombo o del trealberi Endurance di Shackleton: il primo veicolo spaziale della storia umana assomiglia a una lavatrice. Una lavatrice sovietica, peraltro. Poco più di due metri di diametro, una capsula sferica progettata per resistere a oltre 10 G, più centrifuga che comfort, più fisica che poesia. Dentro c’è un superuomo selezionato tra altri superuomini: forte, lucidissimo e, soprattutto, alto un metro e cinquantasette. Anche l’eroismo, a volte, è questione di centimetri. Quando Jurij Gagarin pronuncia il celebre “Poyekhali!” – un asciutto “Let’s go” – la sua sicurezza è spiazzante. Le probabilità, però, non sono dalla sua parte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’orbita terrestre è diventata la vera piattaforma del potere globale

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The Most Dramatic Rescue in Space History | Documentary - EM

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