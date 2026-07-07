Dance Studio campione d’Italia per il sesto anno consecutivo

Il Dance Studio di Faenza ha vinto per il sesto anno consecutivo il titolo di campione italiano nelle categorie di danza classica e modernacontemporanea. La scuola, diretta da Luna Ronchi, si è aggiudicata il riconoscimento durante le competizioni nazionali di danza. La vittoria si ripete senza interruzioni dal 2018.

Per il sesto anno consecutivo, il Dance Studio, scuola professionale di danza in Faenza, diretta da Luna Ronchi, si è aggiudicato il titolo di Campione italiano di categoria danza classica e danza modernacontemporanea. La competizione si è tenuta a Rimini, sabato 4 e domenica 5 luglio. Gli allievi dei corsi agonisti della scuola, si sono confrontati con molteplici scuole e società provenienti da tutto il paese per la conquista del titolo nazionale. Gli atleti, dagli 8 ai 20 anni, sono stati preparati e seguiti della tecnica e direttrice della scuola Luna Ronchi. Queste le categorie e gli atleti premiati: Davide Randi (primo classificato nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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