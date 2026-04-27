Bari fortificata – la città dalle possenti mura

Domenica 3 maggio alle 16.45 si terrà un itinerario intitolato “Bari Fortificata – La città dalle possenti mura”. L’evento prevede una visita guidata attraverso le mura e i siti storici della città, offrendo un approfondimento sulla sua struttura difensiva e sugli elementi architettonici ancora visibili. Partecipanti e interessati potranno scoprire le caratteristiche delle fortificazioni e il ruolo che queste hanno avuto nel tempo.

Domenica 03 maggio – ore 16.45Appuntamento con l’itinerario “Bari Fortificata – La città dalle possenti mura”.Un percorso dedicato alla Bari medievale, cinta da imponenti mura verso la terraferma e protetta dal suo maestoso castello, come ricordava già Giovanni Adorno nel suo Itinerarium Terrae.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate La Juvecaserta torna a sorridere fuori dalle mura amicheLa Paperdi Juvecaserta 2021 torna alla vittoria in trasferta imponendosi sul campo della Ristopro Fabriano per 83-75 nonostante abbia dovuto fare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bari in lutto per la scomparsa dell’architetto Davide Cusatelli: il cordoglio del sindaco LecceseA esprimere il cordoglio è il sindaco Vito Leccese, che ha ricordato Cusatelli come un professionista colto e silenzioso, capace di lasciare un segno profondo nella trasformazione e nella tutela dei ... giornaledipuglia.com Bari, è morto il maestro del restauro Davide Cusatelli: dal Piccinni alla Chiesa Russa, «ha curato le ferite della città»L'architetto è stato protagonista di importanti interventi sul patrimonio storico e architettonico del capoluogo pugliese ... lagazzettadelmezzogiorno.it