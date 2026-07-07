Eni ha avviato accordi commerciali in Africa e America Latina per sostenere la domanda di energia. L’azienda, parte dell’Italia nel settore energetico, si impegna a rafforzare la presenza internazionale attraverso collaborazioni con partner locali. Questi accordi mirano a facilitare l’approvvigionamento di risorse e a espandere le attività nel settore degli idrocarburi. La strategia si inserisce nell’obiettivo di aumentare il ruolo del paese nel mercato globale dell’energia.

Da tempo l’Italia nutre l’ambizione di divenire un attore di primo piano nel mercato energetico e l’ Ente Nazionale Idrocarburi, non a caso, stringe accordi commerciali in più continenti. Il colosso dell’energia sarà protagonista della produzione di gas naturale al largo delle coste della Libia, mentre in Argentina darà forma a una partnership per l’ estrazione di oro blu nel più vasto giacimento di fonti fossili del Paese. Un piano di allargamento degli investimenti italiani a più latitudini con lo scopo di garantire approvvigionamenti energetici sicuri all’Italia e in più aree del mondo, oltre che a gettare le basi per un dialogo multipolare in una fase storica che per molti osservatori porta in grembo l’embrione della futura era post-globalizzata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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