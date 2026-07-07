Dalla Puglia agli Stati Uniti parte l’acceleratore per le startup dello spazio

Notizia in breve

Otto startup europee, tra cui cinque italiane, sono partite da Mesagne per avviare il programma Rendezvous Italy – International Space Accelerator. L'iniziativa mira a sostenere le imprese nel settore spaziale, con focus su innovazione e sviluppo tecnologico. Il progetto si svolge in diverse tappe e coinvolge partner internazionali, con l’obiettivo di favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle startup. Il percorso continuerà negli Stati Uniti, dove le aziende potranno espandere le proprie attività.