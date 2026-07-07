Dalla Puglia agli Stati Uniti parte l’acceleratore per le startup dello spazio
Otto startup europee, tra cui cinque italiane, sono partite da Mesagne per avviare il programma Rendezvous Italy – International Space Accelerator. L'iniziativa mira a sostenere le imprese nel settore spaziale, con focus su innovazione e sviluppo tecnologico. Il progetto si svolge in diverse tappe e coinvolge partner internazionali, con l’obiettivo di favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle startup. Il percorso continuerà negli Stati Uniti, dove le aziende potranno espandere le proprie attività.
Otto startup europee, cinque delle quali italiane, iniziano da Mesagne il percorso di Rendezvous Italy – International Space Accelerator, nato per accompagnare startup e Pmi spaziali europee verso il mercato statunitense, dove opportunità commerciali, programmi governativi e domanda della difesa seguono regole spesso difficili da affrontare senza una presenza locale. L’iniziativa, presentata oggi, è promossa dal Distretto tecnologico aerospaziale pugliese e da Q Station, hub di innovazione con sede ad Albuquerque, con il coinvolgimento di SpaceWERX, la struttura della U.S. Space Force dedicata alle tecnologie emergenti. Una selezione costruita sulle tecnologie dual use. 🔗 Leggi su Formiche.net
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