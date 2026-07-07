Dalla BEI 250 milioni di euro al Gruppo Italgas per promuovere l’efficienza energetica in Italia

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca europea per gli investimenti ha concesso 250 milioni di euro a un grande gruppo energetico italiano, con un prestito di 15 anni. Il finanziamento mira a sostenere interventi per migliorare l’efficienza energetica nel paese. La somma rientra in un pacchetto più ampio di investimenti dedicati allo sviluppo sostenibile e alla transizione energetica. La BEI ha approvato il prestito senza specificare le modalità di utilizzo o i progetti precisi coinvolti.

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La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del Gruppo Italgas, volto a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale che saranno realizzati da Geoside e Italgas Properties, rispettivamente la Energy Service Company (ESCo) e la nuova società immobiliare del Gruppo. Oggi le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L’accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026–2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l’installazione di impianti fotovoltaici integrati per l’autoconsumo e la modernizzazione dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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