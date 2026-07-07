I fratelli Lucarelli sono tornati a Livorno, dove sono nati. Cristiano, ex calciatore e ora allenatore, e Alessandro, attuale direttore sportivo, sono stati visti nel quartiere Shanghai, simbolo della loro infanzia. Entrambi sono legati alla città, dove hanno trascorso gran parte della vita e della carriera sportiva. La loro presenza è stata notata durante una visita informale nel quartiere.

I fratelli Lucarelli tornano a Livorno. I fratelli Lucarelli - da Livorno - in verità non se ne sono mai andati. Cristiano allenatore, Alessandro direttore sportivo. Tutto fatto, il cerchio si chiude. I Lucarelli saranno i punti fermi del club che milita in Serie C. Il passato non passa mai. Quante vite ci stanno dentro questa storia. Non è una domanda, è una constatazione. Ci sono, nella vita di ognuno di noi, nodi invisibili che non si sciolgono. Legami indissolubili, maturati tra carezze e scontri a muso duro, abbracci stretti, troppo stretti, che rischiano di soffocarti. Eppure: simboli si diventa, per contiguità di pensieri. Amaranto è il colore dell’amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dal quartiere Shanghai al Livorno di nuovo insieme: per i fratelli Lucarelli l'amaranto è il colore dell'amore

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