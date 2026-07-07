Dal calcio al ciclismo L’allenatore valdarnese Gabriele Bencivenni alla Maratona delle Dolomiti
L’allenatore valdarnese Gabriele Bencivenni parteciperà alla Maratona delle Dolomiti, dopo aver guidato la squadra di calcio locale nel campionato di Eccellenza. Dopo l’esperienza nel calcio, si dedica al ciclismo, che rappresenta una grande passione. La partecipazione alla maratona si aggiunge alle sue attività sportive, senza ulteriori dettagli su preparazioni o obiettivi. La sua carriera attraversa due discipline sportive molto diverse, con un focus attuale sulla gara in montagna.
Arezzo, 07 luglio 2026 – Prima il calcio, con la nuova avventura alla guida della Colligiana nel prossimo campionato di Eccellenza, poi la grande passione per il ciclismo. Gabriele Bencivenni, allenatore valdarnese e sportivo a tutto tondo, ha affrontato anche quest’anno una delle sfide più affascinanti del panorama ciclistico amatoriale: la Maratona delle Dolomiti. Nello straordinario scenario dei monti “pallidi”, Bencivenni si è cimentato nel percorso lungo della prestigiosa gran fondo, quello che comprende tutti i grandi passi alpini, riuscendo a portare a termine la prova con il tempo di 7 ore e 22 minuti. Un risultato di grande valore, considerando la difficoltà del tracciato, che gli ha permesso di migliorare di circa un’ora e mezzo il crono ottenuto nella precedente partecipazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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