Arezzo, 07 luglio 2026 – Prima il calcio, con la nuova avventura alla guida della Colligiana nel prossimo campionato di Eccellenza, poi la grande passione per il ciclismo. Gabriele Bencivenni, allenatore valdarnese e sportivo a tutto tondo, ha affrontato anche quest’anno una delle sfide più affascinanti del panorama ciclistico amatoriale: la Maratona delle Dolomiti. Nello straordinario scenario dei monti “pallidi”, Bencivenni si è cimentato nel percorso lungo della prestigiosa gran fondo, quello che comprende tutti i grandi passi alpini, riuscendo a portare a termine la prova con il tempo di 7 ore e 22 minuti. Un risultato di grande valore, considerando la difficoltà del tracciato, che gli ha permesso di migliorare di circa un’ora e mezzo il crono ottenuto nella precedente partecipazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal calcio al ciclismo. L’allenatore valdarnese Gabriele Bencivenni alla Maratona delle Dolomiti

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