Le gambe pesanti si aggravano con le alte temperature, portando a sensazioni di gonfiore e stanchezza. Tra le soluzioni adottate ci sono prodotti drenanti e rinfrescanti da applicare a casa, oltre a trattamenti come il linfodrenaggio manuale. Anche gli integratori specifici vengono consigliati per alleviare il disagio. La condizione può durare nel tempo se non si interviene.

L e alte temperature accentuano il disagio delle gambe pesanti che, per chi ne soffre, sono una sensazione quotidiana spiacevole.Una problematica da non trascurare, perché può tendere a durare, ma alcune soluzioni ci sono. Cosmetiche, a casa, o dall’estetista di fiducia. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite X Gambe pesanti, perché non vanno trascurate. Le vene varicose, o varici, sono più diffuse di quanto si penso. «La malattia venosa cronica è proprio una delle patologie più frequenti nella popolazione adulta dei Paesi occidentali», spiega il professor Alessandro Frullini, Chirurgo vascolare e Flebologo, Presidente Onorario di AFI (Associazione Flebologica Italiana). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai prodotti drenanti e rinfrescanti da usare a casa al linfodrenaggio manuale, ma anche gli integratori giusti, come prendersi cura delle gambe pesanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli integratori drenanti migliori per sgonfiare e alleggerire le gambeSono disponibili diversi integratori drenanti che aiutano a ridurre il gonfiore e la sensazione di pesantezza alle gambe.

Modelle in Oncologia al Noa. Prendersi cura con la bellezza: "La guarigione passa anche da qui"È stata inaugurata una nuova iniziativa presso il reparto di Oncologia dell’ospedale Apuane di Massa, dedicata alle modelle in trattamento.

Argomenti più discussi: Isole di calore urbane: dai tetti freddi alle pavimentazioni drenanti, così l'edilizia può combattere il caldo estremo; I migliori massaggiatori anticellulite su cui investire nel 2025; Caldo torrido: serve una programmazione pluriennale per mitigarne gli effetti.; Piccolo, leggero e potente: il set da borsetta che ti regala un soffio di freschezza (e ti salva il trucco).