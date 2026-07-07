Dai prodotti drenanti e rinfrescanti da usare a casa al linfodrenaggio manuale ma anche gli integratori giusti come prendersi cura delle gambe pesanti

Da iodonna.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le gambe pesanti si aggravano con le alte temperature, portando a sensazioni di gonfiore e stanchezza. Tra le soluzioni adottate ci sono prodotti drenanti e rinfrescanti da applicare a casa, oltre a trattamenti come il linfodrenaggio manuale. Anche gli integratori specifici vengono consigliati per alleviare il disagio. La condizione può durare nel tempo se non si interviene.

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L e alte temperature accentuano il disagio delle gambe pesanti che, per chi ne soffre, sono una sensazione quotidiana spiacevole.Una problematica da non trascurare, perché può tendere a durare, ma alcune soluzioni ci sono. Cosmetiche, a casa, o dall’estetista di fiducia. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite X Gambe pesanti, perché non vanno trascurate. Le vene varicose, o varici, sono più diffuse di quanto si penso. «La malattia venosa cronica è proprio una delle patologie più frequenti nella popolazione adulta dei Paesi occidentali», spiega il professor Alessandro Frullini, Chirurgo vascolare e Flebologo, Presidente Onorario di AFI (Associazione Flebologica Italiana). 🔗 Leggi su Iodonna.it

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