Dai Me contro Te a KPop Demon Hunters | il business milionario dei bambini

Il settore dello spettacolo dedicato ai bambini ha visto crescere produzioni che coinvolgono giovani artisti in ruoli di rilievo. Tra questi, personaggi con acconciature colorate, abiti vistosi e trucco lucido sono diventati protagonisti di contenuti rivolti a un pubblico giovane. Questi giovani interpreti spesso adottano linguaggi e atteggiamenti tipici delle star, muovendosi come figure di rilievo nel mondo dello spettacolo, con produzioni che generano elevati ricavi commerciali.

Indossano lunghe trecce viola. Si vestono con abiti svolazzanti di tulle celeste. Truccano gli occhi con brillantini e sfoggiano gilet di pelle. Spesso usano slang da rapper e si muovono come piccole celebrità. Hanno fra i tre e i cinque anni. Non sanno cosa sia lo Zecchino d’Oro, mentre si muovono con agilità invidiabile fra YouTube e Netflix. Sono i bambini di oggi, immersi nel mondo costruito dai colossi dell’intrattenimento e abitato da personaggi che durano poco più di una stagione, sfruttati fino all’osso. I dati parlano chiaro. Licensing Italia (la società di licensing si occupano di diritti di proprietà intellettuale e loro utilizzi commerciali) – citando l’osservatorio BVA Doxa e MLD Entertainment – racconta come il mercato legato a bambini e Gen Z in Italia sia superiore ai 7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it

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He Had No Money, No Plan… Now Hes a Millionaire

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