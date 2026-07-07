Da trekker a pellegrino sul Cammino dei Protomartiri francescani

Da vaticannews.va 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha intrapreso il Cammino dei Protomartiri francescani, passando da essere un trekker a pellegrino. Ha portato con sé uno zaino, simbolo di ciò che non riesce a lasciare dietro durante il viaggio. La partenza è avvenuta con gli oggetti che rappresentano la sua quotidianità, ancora stretti alle spalle. La camminata si è svolta lungo il percorso religioso, con il protagonista che ha affrontato il cammino portando con sé le cose più care.

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Paolo Ondarza – Città del Vaticano Lo zaino sulle spalle è immagine di ciò a cui spesso non si riesce a rinunciare. Prima della partenza è difficile separarsi dagli oggetti che accompagnano la quotidianità. Tutto sembra indispensabile. In cammino, la prospettiva cambia. Il peso, chilometro dopo chilometro, rallenta il passo e ci si accorge che a volte il superfluo supera di gran lunga il necessario. Photo Embed: Le gole del fiume Nera a Stifone, vicino Narni È una delle immagini più efficaci con cui Alessandro Corsi, tra gli ideatori del Cammino dei Protomartiri francescani e autore della guida Il Cammino dei Protomartiri francescani (Edizioni Terra Santa), racconta un'esperienza che va ben oltre il trekking. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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