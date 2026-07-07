Da Nosferatu a Frankenstein Junior cinema gratis al Tempio di Venere con Quo Vadis?

Dal 7 al 16 luglio 2026, al Tempio di Venere a Roma, si svolge la rassegna cinematografica gratuita Quo Vadis? Al cinema nel cuore di Roma. L’evento, promosso dalla Cineteca Nazionale e dal Parco archeologico del Colosseo, propone film come Nosferatu e Frankenstein Junior. La programmazione include pellicole classiche e di genere, accessibili al pubblico senza costi. L’iniziativa si svolge nel sito archeologico e mira a offrire una proposta culturale estiva.

Roma, 7 luglio 2026 – Dal 7 al 16 luglio 2026 torna nel Tempio di Venere e Roma la rassegna QUO VADIS? Al cinema nel cuore di Roma, promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco archeologico del Colosseo. La quinta edizione – intitolata “ Morire dal ridere. Classici dell’orrore tra paura e parodia ” – attraversa alcune delle immagini più potenti e immortali del cinema dell’orrore, tra ombre espressioniste, castelli avvolti nella nebbia, scienziati folli e creature ai margini dell’umanità. Dai capolavori fondativi del muto e dell’Universal alle riletture d’autore e alle irresistibili parodie che ne hanno reinventato l’immaginario, il percorso propone un viaggio nella paura come forma artistica, spettacolare e profondamente cinematografica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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