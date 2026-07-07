Da Gorno al bianconero la bergamasca Serturini firma con la Juventus Women

La calciatrice bergamasca Annamaria Serturini ha firmato un contratto di tre anni con la Juventus Women. La firma arriva dopo aver giocato in altre squadre e rappresenta un nuovo passo nella sua carriera. La giocatrice, originaria di Gorno, si trasferisce al club bianconero, continuando il suo percorso nel calcio professionistico. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club.

Da Gorno. alla Juventus. La calciatrice bergamasca Annamaria Serturini taglia un altro grande traguardo della sua carriera di successo firmando un contratto di tre anni con il club bianconero. L’attaccante originaria della Val Seriana aggiunge alla sua collezione un’altra grande maglia, dopo quelle di Roma, Inter e ovviamente della Nazionale Italiana. Classe 1998, ha mosso i suoi primi passi calcistici nel Brescia, con cui ha fatto il suo esordio in Serie A a soli 16 anni. Dopo una parentesi in Puglia tra le fila del Pink Bari, si è trasferita in giallorosso nella capitale, dove ha trascorso sei stagioni importanti prima di tornare in Lombardia per indossare la maglia dell’Inter negli ultimi due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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