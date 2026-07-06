Pochi giorni fa, a Nancy in Francia, Francesco Pernici ha corso gli 800 metri in meno di due minuti, stabilendo un nuovo record italiano. La gara si è svolta durante il Meeting Stanislas. Pernici ha superato il precedente record, che durava da 53 anni e che nel 1973 era anche stato il record mondiale. La sua prestazione ha segnato un nuovo traguardo per l'atletica italiana.

Francesco Pernici poche sere fa al Meeting Stanislas di Nancy in Francia non ha battuto solo il record italiano degli 800 metri che resisteva da 53 anni e che, il 27 giugno del 1973 all'Arena di Milano era anche stato il record del mondo. L'atleta delle Fiamme Gialle ha riscritto un pezzo di storia, ha cancellato il primato più longevo, una pagina indimenticabile dell'atletica azzurra. «Fiasconaro, Fiasconaro Fiasconaro.Marcello Fiasconaro vince in 1'437. E'record del mondo.» raccontava più di mezzo secolo fa la indimenticabile voce di Paolo Rosi. E la storia un po' sbiadita scorre in una serie di foto in bianco e nero. Fiasconaro che vola in una afosa notte milanese che vede l'Italia sfidare la Cecoslovacchia e che si mette dietro Jozef Plachý, staccandolo con una progressione irresistibile nell'ultimo giro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pernici, 800 metri di storia per "cancellare" Fiasconaro

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