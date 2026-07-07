L’Italia Under 22 di volley ha vinto 3-2 contro la Polonia nel primo match degli Europei femminili. La partita si è conclusa con una rimonta delle azzurrine, che hanno recuperato due set di svantaggio. La squadra ha conquistato la vittoria al tie-break, segnando il primo successo del torneo. La gara si è svolta con punti alternati, con l’Italia che ha dominato nel quarto set e chiuso al quinto.

Inizia con una vittoria sofferta ma pesantissima il cammino dell’Italia agli Europei Under 22 femminili di volley. Le azzurrine di Gaetano Gagliardi piegano la Polonia per 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 21-25, 15-11) dopo oltre due ore di battaglia e conquistano i primi due punti nel girone, confermando carattere e qualità ma anche la capacità di reagire quando la partita sembrava essersi complicata irrimediabilmente. Un successo prezioso contro una delle avversarie più insidiose della Pool II, ottenuto al termine di un confronto equilibrato e ricco di capovolgimenti di fronte. L’approccio dell’Italia è convincente. La Polonia prova subito a scappare sull’ 8-5, ma le azzurre ricuciono rapidamente lo strappo grazie all’efficacia in attacco di Merit Adigwe e Linda Manfredini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cuore azzurro a L’Aia: l’Italia Under 22 piazza la rimonta e batte 3-2 la Polonia nel primo match dell’Europeo

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